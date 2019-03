Biomasse: SPÖ wirft Regierung drohendes Chaos vor

Beim Thema Biomasseförderung zeigt sich derzeit im Speziellen, dass die heimische Politik sehr polarisiert ist. So tobt ein Streit um diese Förderung, obwohl sowohl die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung als auch die SPÖ betonen, für eine solche Förderung zu sein. Gegenseitig wirft man sich aber entweder vor, die Sache zu blockieren bzw. dabei ein Chaos zu schaffen.

Am heutigen Dienstag, an dem die Begutachtungsfrist zum Biomassefördergesetz endet, und damit einen Tag vor dem Beschluss im Ministerrat, hat die SPÖ ihre Kritik an Umweltministerin Elisabeth Köstinger ( ÖVP) bekräftigt. Die Ministerin wolle die Zweidrittelmehrheit mit einem Grundsatzgesetz und neun Landesgesetzen umgehen, kritisierte die Wiener Umweltstadträtin Ulrike Sima ( SPÖ). Und dieses Vorgehen würde für ein Chaos und große Rechtsunsicherheit sorgen, war sie sich mit SPÖ-Energiesprecherin Muna Duzdar einig.