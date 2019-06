Binnenschifffahrt: „Ein Schubschiff ersetzt 900 Lkw“

Wie groß sind die Schiffe auf den Wasserstraßen?

An der unteren Donau haben wir Schubverbände von bis zu acht Bargen, das sind antriebslose Ladungsbehälter. Die können 19.600 Tonnen transportieren. Würde man die Fracht auf Lkw umladen, wären das 800 bis 900 Schwerfahrzeuge.

Wenn das so ist, warum wird dann die Wasserstraße nicht mehr genutzt?

Es zahlt sich aus meiner Sicht erst ab rund 700 Kilometern Transportweg aus. Ein Problem liegt bei der Instandhaltung der Donau durch Baggerarbeiten, insbesondere im unteren Teil der Donau und an Problemstellen in Bayern. Dadurch hat man ein höheres Risiko, dass die Ware liegen bleibt, manche Verlader tun sich das nicht an und geben die Ware gleich auf Lkw. Dann habe ich zwar höhere Kosten, und eine deutlich höheren -Ausstoß, aber mehr Kontrolle über die Lieferzeiten.