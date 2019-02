Bildungsstandards: Die Volksschüler rechnen wieder besser

Zur Abwechslung erfreuliche Ergebnisse aus Österreichs Schulen: Bei den Mathematik-Vergleichstests in der vierten Klasse Volksschule wurden durch die Bank bessere Leistungen gemessen. Abgefragt wurde das mathematische Können, etwa wie gut die Grundrechnungsarten beherrscht werden.

- Gesamtergebnis 2013 – beim letzten vergleichbaren Test – erzielten die Volksschüler 533 Punkte, jetzt schafften sie 551.

- Risikogruppe Weniger Kinder als 2013 (minus drei Prozent) haben die Bildungsstandards nicht erreicht.

- SpitzengruppeDeutlich mehr Kinder (plus vier Prozent) haben die Bildungsstandards übertroffen.

- MigrantenIm Vergleich zu 2013 sind deutlich weniger Kinder mit Migrationshintergrund in der Risikogruppe (minus neun Prozentpunkte), deutlich mehr haben die Bildungsstandards erreicht (plus sieben Prozentpunkte).

- Bessere Schulen Der Anteil an Schulen, an denen mehr als 90 Prozent der Schüler die Bildungsstandards erreichen oder übertreffen, hat sich von 27 Prozent (anno 2013) auf 43 Prozent erhöht.

- Schwieriges Umfeld Überraschend auch, dass es bessere Ergebnisse gab, obwohl das Umfeld schwieriger wurde. So gab es einen höheren Anteil an Schulen mit sehr hohem Index an sozialer Benachteiligung (plus fünf Prozentpunkte); der Anteil der Schulen mit einem niedrigen Index war geringer (minus elf Prozentpunkte). Der Index errechnet sich aus der Anzahl der nicht-deutschsprachigen Kinder und dem Bildungsstand der Eltern.

Gründe, warum es eine Verbesserung gab, sehen Betroffene vor allem im generell stärkeren Fokus auf dem Thema.

Klar ist auch, dass Maßnahmen der früheren Bundesregierungen(en) – wie die Sprachstartklassen – offenbar gegriffen haben.