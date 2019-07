Bierlein zufrieden mit Von der Leyen-Nominierung

Die vergangenen Tage verbrachte Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein viel Zeit in Brüssel – „länger als wir uns das vorgestellt haben“, sagt Regierungssprecher Alexander Winterstein bei einem Pressebriefing am Donnerstag in Wien. Doch mit dem europäischen Personalpaket - zur Kommissionspräsidentin wurde die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen nominiert, EZB-Chefin soll die Französin Christine Lagarde werden – sei die Bundeskanzlerin sehr zufrieden.