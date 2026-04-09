Verhandlungen zu Betriebspension gehen in "heiße Phase"

Ab 2027 sollen alle Arbeitnehmer in Österreich die Möglichkeit haben, eine betriebliche Zusatzpension zu erhalten. Auf den dafür nötigen, neuen General-Pensionskassenvertrag hat sich die Regierung grundsätzlich bereits verständigt. Die konkrete gesetzliche Umsetzeng fehlt aber noch. Nun könnte es schnell gehen: Eine Präsentation in zwei Wochen sei möglich, heißt es aus Regierungskreisen. Das zuständige Finanzministerium von Markus Marterbauer (SPÖ) will auf KURIER-Nachfrage keinen konkreten Zeitplan bestätigen. Aber: Man halte am Ziel fest, dass die Regelung ab 2027 in Kraft treten soll.

Kapitalgarantie als offener Punkt Möglichkeiten zur betrieblichen Vorsorge gibt es in Österreich bereits. Das geläufigste Modell: Arbeitgeber zahlen freiwillig Beiträge an eine Pensionskasse, die diese veranlagt. Bei der „Abfertigung Neu“, sie gilt für Dienstverhältnisse seit 2003, fließen 1,53 % des Bruttolohns an eine Vorsorgekasse. Die Schwächen des aktuellen Modells: Bei Weitem nicht alle Dienstnehmer haben Anspruch darauf. Für die Abfertigung Neu gilt zudem eine Kapitalgarantie, auf deren Abschaffung die Neos drängen. Die Garantie führt dazu, dass die Vorsorgekassen eingezahlte Beträge jederzeit verfügbar haben, weshalb sie das Geld hauptsächlich risikolos in Staatsanleihen veranlagen – ohne Aussicht auf größere Renditen. Auch deshalb nutzen viele Menschen die gesetzliche Option, sich die Abfertigung bei einem Jobwechsel auszahlen zu lassen.