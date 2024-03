"Besser als die ÖVP": SPÖ-Mandatar für Koalition mit Kickl

Der Kärntner SPÖ-Nationalratsabgeordnete Klaus Köchl empfiehlt Parteichef Andreas Babler via Kleine Zeitung, "jede Koalition zu machen, in der die ÖVP nicht dabei ist. Denn deren Machtgehabe ist unerträglich. Die ÖVP gehört auf die Oppositionsbank". Er präferiert stattdessen eine Koalition mit der FPÖ bzw. Herbert Kickl. In Kärnten ist Köchl mit der SPÖ-ÖVP-Zusammenarbeit einverstanden. "Das hier sind die Schwarzen, nicht die Türkisen."