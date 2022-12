Berichte für die ÖVP geglättet? Landesrechnungshof wehrt sich

Hat der niederösterreichische Landesrechnungshof zugunsten der Volkspartei Berichte geglättet und Zahlen "verschwinden lassen"?

Im Landtagswahlkampf haben die Neos diesen Vorwurf erhoben. Die Chefin des Landesrechnungshofes, Edith Goldeband, wies dies nun zurück.

Worum geht es im Detail?

Die Neos, oder genauer: deren Spitzenkandidatin Indra Collini, hatten in einem Gespräch mit der Presse anklingen lassen, dass die niederösterreichische ÖVP beim Landesrechnungshof interveniert hätte. Der Landesrechnungshof sollte untersuchen, in welchen Print-, Online- und Rundfunkmedien landesnahe bzw. -eigene Unternehmen inseriert haben, welche Kooperationen es gab, etc. Collini warf dem Rechnungshof unter anderem vor, dass zwischen „Roh- und Endberichten jene Zahlen verschwunden sind, die Zahlungsflüsse in ÖVP-Parteimedien nachgewiesen hätten“. Zudem würde der Rechnungshof zu Unrecht Anonymisierungen mit Datenschutz rechtfertigen. Der Kritik schlossen sich FPÖ, Grüne und SPÖ an, die Berichte seien "weichgespült" - offenkundig zugunsten der Volkspartei.