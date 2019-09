Bericht über Wahlkampfkosten: ÖVP klagt auf Unterlassung

Wie die Wiener Wochenzeitung Falter am Montagabend berichtete, soll die ÖVP mit einer doppelten Buchführung einen Teil ihrer aktuellen Wahlkampfkosten verschleiern. Demnach halte sich die ÖVP bewusst nicht an die gesetzlich vorgeschriebene Obergrenze von sieben Millionen Euro an Wahlkampfkosten, indem sie einen Teil der Ausgaben als "nicht Wahlkampf-relevant" ausweise und damit nicht an den Rechnungshof melden muss. Offenbar hat ein Maulwurf dem Falter interne Dokumente zugespielt, die das belegen sollen.

"Bedauerlich"

Die ÖVP hat nun via Aussendung angekündigt, den Falter auf Unterlassung zu klagen. "Es ist bedauerlich, dass wir diesen Schritt gegen den Falter setzen müssen, da wir dies als Volkspartei nicht leichtfertig oder regelmäßig tun. Da aber in diesem Fall eine Grenze überschritten wurde, sind wir gezwungen, rechtliche Schritte einleiten zu müssen", sagt ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer. Die ÖVP könne "nicht beurteilen, ob der Falter bewusst falsche Behauptungen aufgestellt hat, oder man verfälschten oder gefälschten Unterlagen aufgesessen ist".

Jedenfalls beinhalte der Bericht "falsche Behauptungen", die vorgebracht worden seien, um "die Öffentlichkeit bewusst" zu täuschen. Zudem unterstelle der Bericht, dass die Volkspartei die Überschreitung der Wahlkampfkostenobergrenze vor dem Rechnungshof "verbergen" will. Daher wird die ÖVP laut Nehammer rechtliche Schritte einbringen.