Benimm-Regeln für Manager

In der letzten Verhandlungsrunde, in der Nacht auf Samstag, hat sich die Regierung auch noch auf neue Benimm-Regeln („corporate governance“) geeinigt, die in den 99 Gesetzen zum Sparpaket versteckt sind. Die Benimm-Regeln betreffen die Wirtschaft und sind nicht freiwillig, sondern gesetzliche Gebote. Künftig darf kein Vorstand direkt in den Aufsichtsrat desselben Unternehmens wechseln, eine zweijährige Abkühlphase wird verpflichtend.

Fekter: „Es soll verhindert werden, dass der Aufsichtsrat den Murks von vorher deckt.“ Die Gehälter von Managern müssen in Zukunft so detailliert offen gelegt werden, dass die Höhe der Boni ersichtlich ist. So soll evident werden, ob Boni sittenwidrig hoch sind. Nicht zuletzt will der Staat, dass die Firmen mehr Frauen in Aufsichtsräte berufen.

An weiteren Schritten nach der Beschlussfassung des Sparpakets im Parlament kündigte Fekter an: Vier 15a-Verträge zwischen Bund und Ländern seien heuer noch fertig zu stellen, nämlich über ein Steuerungssystem im Gesundheitswesen, über eine Förderpyramide, über die Transparenzdatenbank und den Haushalts-Stabilitätspakt . Im März soll außerdem auf einem Bund-Länder-Gipfel die Schulverwaltung neu aufgestellt werden.