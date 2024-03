Beirat zu Wasserstoffstrategie gab erstmals Empfehlungen ab

Sichergestellt werden sollten auch Importoptionen und der Anschluss an die Initiative European Hydrogen Backbone (EHB), deren Ziel die Entwicklung eines europäischen Wasserstoffnetzes ist. Der Beirat empfiehlt zudem, ein staatlich vorfinanziertes Startnetz zu etablieren sowie die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Transformation zu schaffen. Der Dialog zu Stakeholdern der Finanzwirtschaft müsste intensiviert und die Wasserstoffforschung gestärkt werden.

Das Klimaministerium verwies in einer Mitteilung auf bereits in Umsetzung befindliche Maßnahmen wie etwa das neue Wasserstoffförderungsgesetz, das derzeit in Begutachtung ist, oder den Aufbau einer "zielgerichteten Wassserstoff(leitungs)infrastruktur". Beschleunigte Genehmigungsverfahren seien im Rahmen des geplanten Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetzes vorgesehen, hieß es weiter. Da Österreich die erforderlichen Wasserstoff-Mengen national nicht ausreichend herstellen könne, seien bereits Kooperationen und Partnerschaften mit anderen Ländern am Laufen.