Bei den Metallern wird ab heute verhandelt

Vor zwei Wochen haben die Gewerkschaften PRO-GE und GPA ihre Forderung f├╝r eine Lohn-und Gehaltserh├Âhung von 10,6 Prozent an die Arbeitgeber ├╝berreicht, heute startet nun die erste Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag 2023. Aktuell liegt der Mindestlohn f├╝r die Metallindustrie in der traditionell gut bezahlten Branche bei 2090 Euro brutto. Ausgangsbasis f├╝r das Feilschen ist wie jedes Jahr die Inflation der vergangenen zw├Âlf Monate, in dem Fall von 6,3 Prozent.