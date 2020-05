Regierung will automatischen Sprung aussetzen

Alle öffentlich Bediensteten – Pragmatisierte wie Vertragsbedienstete – machen alle zwei Jahre einen Gehaltssprung, der zwischen 1,8 und 2,4 Prozent des Bruttogehaltes pro Jahr ausmacht – ergibt also über zwei Jahre ein Plus von 3,6 bis 4,8 Prozent. Bei Richtern gibt es die Vorrückung alle vier Jahre. Dazu kommt das Plus aus der jährlichen Gehaltserhöhung.

Laut Ministerium wirkten sich die Einsparungen bei einem zwei-jährigen Aussetzen der Biennien so aus: 2014 Minderausgaben von 162 Millionen Euro, 378 Mio. Euro im zweiten Jahr (2015), im dritten 432 Millionen und 2017 432 Millionen Euro. Ab 2017 wäre das Aussetzen je Dienstnehmer beendet und ein nachhaltiger Spareffekt von 432 Millionen Euro erzielt.