Riesen-Knatsch um neue Gagenregelung

Regierung

Neugebauer

Steßl

Warum legt sich die Gewerkschaft nun quer? Die Beamtengewerkschafter haben das Konvolut derin der Nacht zum Freitag bekommen – und mittlerweile durchgeackert.sagt: "Es ist grauslicher, als es dargestellt wurde. Es sind viele Details drinnen, die nicht besprochen worden sind." So würden Beamte "am Anfang" teils Verluste in der Höhe von 300 bis 400 Euro pro Monat erleiden. Der GÖD-Frontmann meint überdies, dass auch das neue Modell "nicht europarechtskonform" sei. Daher sei die Gewerkschaft "gegen diesen Vorschlag, das haben wir Frauauch gesagt".

Montag Vormittag wird der GÖD-Vorstand seinen Protest schriftlich bei Rot und Schwarz deponieren.

Was sagt die Staatssekretärin zu den Vorwürfen? "Ich bin nach wie vor zu Gesprächen bereit, die Regierung hält aber auch am Ziel einer Beschlussfassung der Reparaturregelung im kommenden Plenum fest. Das ist aufgrund der bestehenden Rechtsunsicherheit notwendig. Gleichzeitig biete ich an, unverzüglich mit Verhandlungen über eine umfassende Dienst- und Besoldungsrechtsreform zu beginnen", so Steßl. In roten Regierungskreisen ist man überzeugt, dass die Neuregelung "rechtlich halten wird". Es seien namhafte Verfassungsjuristen eingebunden gewesen.

Finanzminister Hans Jörg Schelling ( ÖVP) sieht grundsätzlich auch "keinen Spielraum für Nachverhandlungen", sagte der Gewerkschaft aber zu, allfällige Verluste auszugleichen.