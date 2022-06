Barbara Schöbi-Fink: Das ist Wallners Vertreterin an der Landesspitze

Schöbi-Fink hat eine durchaus vielseitige Vita. Sie ist Doktorin der Germanistik, war Lehrerin in Rankweil und auch lange im ORF aktiv, am präsentesten als Moderatorin der quotenstarken Sendung "Vorarlberg heute". Von dort wechselte sie dann 2000 in die Feldkircher Stadtpolitik. Dass sie diese nach knapp zwei Jahrzehnten in Richtung Land verließ, war damals durchaus überraschend. Schöbi-Fink galt als aussichtsreichste Kandidatin für den Posten der Bürgermeisterin.

Gelungen ist es Schöbi-Fink auch, Familie und Karriere zu vereinbaren. Sie ist verheiratet und Mutter von drei Kindern.