Knalleffekt bei den Freiheitlichen: Die niederösterreichische Abgeordnete Barbara Rosenkranz wird nicht mehr für die FPÖ bei der Nationalratswahl am 15. Oktober antreten. Sie wird stattdessen auf der neuen Liste des ehemaligen FPÖ-Politikers Karl Schnell kandidieren. Der Salzburger Ex-Landesparteichef Schnell war 2015 aus der FPÖ ausgeschlossen worden.

Aus dem FPÖ-Parlamentsklub war zu erfahren, dass Rosenkranz keinen aussichtsreichen Platz auf der Bundesliste bekommen hätte. Aus der niederösterreichischen Landesliste sei Rosenkranz sogar komplett hinausgefallen.

In NÖ nicht nominiert

Rosenkranz, frühere NÖ-Parteichefin, saß über ein Direktmandat im Parlament. Wie im Juli bekannt wurde, war sie vom Korneuburger Bezirksparteiobmann bei einer Wahlkreisbesprechung als Kandidatin vorgeschlagen worden, wurde aber nicht nominiert.

2010 trat Rosenkranz gegen Heinz Fischer bei der Bundespräsidentenwahl an und erreichte 15,2 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Geboren wurde Rosenkranz am 20. Juni 1958 in Salzburg. Ihre Politlaufbahn startete sie 1993 als Abgeordnete im nö. Landtag, 2002 wechselte sie ins Parlament. Dort erwarb sich Rosenkranz den Ruf der "standhaften Blauen", weil sie nach der Abspaltung des BZÖ von der FPÖ wochenlang als letzte freiheitliche Bastion im orange umgefärbten Klub ausharrte und in dieser Funktion auch als einzige der 183 Mandatare gegen den EU-Vertrag von Lissabon stimmte.

Nach dem Wahlerfolg 2008 wechselte die Blaue als Landesrätin zurück nach Niederösterreich. 2013 musste sie als Spitzenkandidatin allerdings eine Wahlniederlage einstecken.