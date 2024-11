Nach Bandscheiben-OP: Van der Bellen aus Spital entlassen

Wie lange der Bundespräsident noch genau ausfallen wird, hat Van der Bellens Büro bisher offen gelassen. Man müsse nun sehen, wie lange die Rekonvaleszenz brauche, hieß es am Donnerstag auf Anfrage.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist nach seiner Bandscheiben-Operation aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er sei nun zu Hause und erhole sich dort weiter von dem Eingriff, teilte die Präsidentschaftskanzlei am Freitag über den Kurznachrichtendienst X mit.

Nicht länger als drei Wochen

Man gehe jedenfalls nicht davon aus, dass der Bundespräsident mehr als 20 Tage ausfallen wird. Für diesen Fall müsste das Präsidium des Nationalrats kollegial die Vertretung Van der Bellens übernehmen. Derzeit wird Van der Bellen von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) vertreten.

Dieser wird am Montagnachmittag daher in Vertretung des Staatsoberhaupts auch die neuerliche Angelobung von Markus Wallner (ÖVP) als Vorarlberger Landeshauptmann vornehmen. Die Zeremonie findet im Spiegelsaal in der Hofburg, dem Amtssitz des Bundespräsidenten, statt.

Van der Bellen bedankte sich in der Stellungnahme am Freitag auf X für alle bisher eingetroffenen Genesungswünsche und "beim Team im Spital für die fürsorgliche Betreuung".