Bundespräsident Van der Bellen benötigt Bandscheiben-OP

Es scheint, als hätte der Bundespräsident die heikle Phase der Regierungsbildungsbeauftragung sowie die Ansprache zum Nationalfeiertag noch über die Bühne bringen wollen. Doch nun muss er sich in Spitalsbehandlung begeben: "Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat seit Jahresbeginn mit Bandscheibenproblemen zu kämpfen", heißt es in einer Stellungnahme der Präsidentschaftskanzlei am Samstag. "Zuletzt hat sich die Situation verschlechtert. Er wird sich deshalb in den nächsten Tagen in Wien einem Routine-Eingriff an den Bandscheiben unterziehen."