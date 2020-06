Bandion-Ortner: Aufstieg und Fall einer Top-Juristin

Geboren wird Bandion-Ortner 1967 in Graz. Sie studiert Jus – ganz in der Familientradition. Schon der Großvater war Richter, ihr Vater ebenso. 1994 wird sie im Straflandesgericht als Richterin aufgenommen: Zuerst in der Suchtgiftabteilung, anschließend geht es zur Wirtschaftskriminalität.

Bereits 1999 mit der Konsum-Pleite betraut, kommt der große Durchbruch schließlich mit dem umfangreichen und medienwirksamen BAWAG-Prozess. Der Name Bandion-Ortner bekommt Gesicht und Gewicht, bis hinauf in die politischen Zirkel.

Kurz darauf die Nominierung zur parteiunabhängigen Justizministerin. Der Höhepunkt ihrer Karriere. Nach dem Vizekanzler-Wechsel von Pröll zu Michael Spindelegger folgt allerdings ein schneller Abstieg. Bandion-Ortner wird nach nur zwei Jahren von Beatrix Karl als Bundesministerin ersetzt.