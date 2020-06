Peinliche Polit-Posse um Saudi-Zentrum

Das Vorgehen Saudi-Arabiens gegen den islamkritischen Blogger Raif Badawi hat zuletzt die Öffentlichkeit und die österreichische Politik im Zusammenhang mit dem in Wien ansässigen König-Abdullah-Zentrum in Aufruhr versetzt (mehr zum Fall Badawi hier).

Der Tenor ist einhellig: Was in Saudi-Arabien passiert, sei mit den Gründungsabkommen des Zentrums unvereinbar. Im Vertrag steht, dass das Zentrum auf Basis der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und des Gedankens der Nicht-Diskriminierung Projekte zur Stärkung des Dialogs zwischen den Weltreligionen durchzuführen habe. Die Führung des Zentrums habe sich auch nicht von den Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien distanziert – und gesagt , "neutral" sein zu wollen.