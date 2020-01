Band Opus prüft rechtliche Schritte wegen Strache

Nach der DAÖ-Veranstaltung in den Wiener Sofiensäle am Donnerstag, bei der der ehemaligen Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sein Antreten für die "Allianz für Österreich" bei der Wien-Wahl in Aussicht gestellt hat, erwägt die österreichische Musikgruppe Opus nun rechtliche Schritte. Grund dafür ist das Abspielen ihres Hits "Live is LIfe".

"Opus distanziert sich auf das Entschiedenste vom Einsatz des Songs ´Live Is Life´ bei der soeben abgehaltenen Pressekonferenz von H.C. Strache", schrieb die Band noch am Donnerstagabend auf Facebook. Weder habe man sie gefragt, noch das Einverständnis gegeben. "Unser Anwalt wird prüfen, ob wir dagegen rechtliche Schritte einleiten können", so die Band weiter.