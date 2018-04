„Banales Niveau“: Kammerboss rüffelt türkis-blaue Umbau-Pläne

Zu einer tief gehenden Debatte gehöre auch, die Lehren aus der Geschichte zu beachten: " Österreich war in der 1. Republik in Lager gespalten, dieser Konflikt ist in Gewalt eskaliert. Nach 1945 wurden daraus die Lehren gezogen und die Sozialpartnerschaften eingerichtet. Ich führe durchaus harte Gespräche mit Gewerkschaften, aber am Verhandlungstisch und nicht auf der Straße.“

Betriebswirtschaftliches Wissen vermisst Ruck bei der Debatte über die Unfallversicherung: „Den Leuten wird Sand in die Augen gestreut, wenn man sagt, es gehe um eine Lohnnebenkostensenkung. Die Kosten wandern dann eben von der Unfallversicherung in die Gebietskrankenkassen. Wo ist da eine Lohnnebenkostensenkung? Den Arbeitgeber kostet der Arbeitnehmer die Summe X, einerlei, unter welchem Titel der Aufschlag auf den Lohn erfolgt. Jedem, der das betriebswirtschaftlich durchrechnet, ist das klar.“