Verschärftes Waffengesetz: Babler kann sich "größere Schritte" vorstellen

Gleich drei größere Maßnahmenpakete hat die türkis-rot-pinke Bundesregierung am Mittwoch im Rahmen des Ministerrats vorgestellt. Darunter zwei zentrale Sicherheitsgesetze: die Überwachung von Messenger-Diensten bei konkreter Gefährdung sowie Verschärfungen im Waffengesetz als Reaktion auf den Amoklauf an einem BORG in Graz.

Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) bezeichnete die Verschärfungen im Waffengesetz am Mittwochabend in der ZIB2 als "umfassend”. Man habe "große Schritte gemacht", den "Zugang zu Waffen eingeschränkt" und rasch einen Kompromiss mit den Koalitionspartnern erreicht. Aber: Der SPÖ-Chef könne sich persönlich "noch größere Schritte vorstellen"."Wenn es nach mir geht oder nach der Sozialdemokratie, würde es wahrscheinlich noch ein umfassenderes Paket geben".