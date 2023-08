Babler bestreitet Konflikt mit Doskozil

Der SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler hat am Freitag seine Sommer-Comeback-Tour in Kärnten gestartet. Erster öffentlicher Termin war eine Pressekonferenz mit SPÖ-Landeschef und Landeshauptmann Peter Kaiser in Klagenfurt zum Thema Kinderarmut. Von Journalisten nach Querschüssen von Landesparteien und möglichen Terminen im Burgenland mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil angesprochen, wehrte sich Babler dagegen, "ein Sommertheater hochzuspielen".

