Die freiheitliche Verfassungssprecherin Susanne Fürst folgt Axel Kassegger in der Funktion als außenpolitische Sprecherin der FPÖ nach. Kassegger hatte seine Funktion infolge des Trips ehemaliger FPÖ-Politiker zum Taliban-Regime in Afghanistan zurückgelegt. Er war zwar nicht auf der Reise dabei, hätte ursprünglich aber auch zur Kabul-Delegation gehören sollen. FPÖ-Chef Herbert Kickl wird nun Fürst in der FPÖ-Klubsitzung nächste Woche als neue Sprecherin vorschlagen.

"Als erfahrene Abgeordnete, die auch schon seit mehreren Jahren Mitglied im Außenpolitischen Ausschuss des Nationalrats ist, bringt sie eine umfassende Kenntnis über diesen Fachbereich mit und ist dafür daher bestens geeignet", erklärte Kickl am Montag in einer Aussendung.