Die Volkspartei sagt „Ja zum Auto“. Und damit dies in der Woche der EU-Wahl auch noch einmal öffentlich dokumentiert ist, lud Karl Nehammer am Montag zu einem „Autogipfel“.

Das neue Schlüssel-Wort der Kanzlerpartei heißt „Techonologie-Offenheit“. Was damit gemeint ist, erklärte schon am Morgen Nehammers Parteifreund Christopher Drexler. Im ORF-Radio sagte der steirische Landeshauptmann, er überlasse es lieber "den Ingenieuren", mit welcher Technologie Fahrzeuge umweltfreundlich betrieben werden können und wie man CO₂ einspart. Es gehe, so Drexler auch nach dem Autogipfel, nicht um die "Dichotomie" des "bösen Verbrenners" und der guten Elektromobilität, sondern um den Wettbewerb der guten Ideen.