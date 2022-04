Austrijsko ministarstvo zdravstva naknadno prijavilo 3.412 žrtava korone

Austrijsko ministarstvo zdravstva je u utorak prijavilo dodatnih 3.412 smrtnih slučajeva od korone. Broj službeno potvrđenih smrtnih slučajeva od Covida od početka pandemije na taj je način porastao za 21 posto. "Očigledno povećanje broja smrtnih slučajeva od Covid-19 rezultat je poređenja podataka između statistike o uzroku smrti iz zavoda Statistik Austria i sistema epidemiološkog izvješćivanja (EMS)", navodi se u saopštenju ministarstva.



Smrtni slučajevi koji su sada prijavljeni odnose se na period do kraja 2021. Do utorka je bio prijavljen broj od 16.439 ljudi koji su umrli od posljedica Covid-19. Dodaju li se nove "žrtve" pandemije, broj zaraženih koji su umrli od početka pandemije prije više od dvije godine popeo se na 19.851.



Ministarstvo je naglasilo da se ti slučajevi već nalaze u datoteci EMS-a, dok će samo do sada neevidentirani podaci o smrti u srijedu biti naknadno unešeni. Ovo poređenje podataka se vrši kako bi podaci bili ujednačeni i kvalitetni, navodi se u saopštenju.

"Dokaz neuspjeha"

SPÖ u naknadnom prijavljivanju umrlih od posljedica koronavirusa vidi "još jedan dokaz o potpunom neuspjehu savezne vlade u upravljanju pandemijom", rekao je glasnogovornik SPÖ-a Philip Kucher. "Riječ je o deset smrtnih slučajeva dnevno, deset sudbina, deset pogođenih porodica koje je ova savezna vlada jednostavno zaboravila", kritizirao je Kucher te od kancelara Karla Nehammera (ÖVP) i ministra zdravstva Johannesa Raucha (Zeleni) zatražio objašnjenje kako je moglo doći do ovoga.



"Nakon više od dvije godine pandemije, ova savezna vlada još uvijek nije u stanju da centralizirano upravlja podacima o koroni i učini ih dostupnim na dobro obrađen i transparentan način", rekao je Kucher, ponavljajući zahtjev SPÖ-a za centralno krizno i ​​jedinstveno upravljanje podacima.

