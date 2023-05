Kako će izgledati pomirenje nakon korone?

Vanredno stanje

Posljednje tri godine mogu se opisati kao "vanredno stanje", kaže Edtsadtler. "Pandemija stoljeća" dovela je do mjera i odluka koje su spasile živote, ali i dovela do polarizacije, rekla je ustavna ministarka novinarima u četvrtak.



Vlada sada želi da započne proces preispitivanja, sa naučnicima i stanovništvom i da se pripremi za buduće krize. Cilj je održati određenu osnovnu solidarnost u društvu, objašnjava ministar zdravlja Rauch.



Na konferenciji za novinare ponovo je naglasio da će virus ostati, ali: "Austrija je trenutno u procesu ukidanja mjera". Sada je vrijeme - kao i u ostatku Evrope - za implementiranje saznanja. Ova saznanja bi trebala biti uključena u novi zakon o pandemiji. Isto važi i za procjenu Revizorskog suda o upravljanju pandemijom, kaže Rauch. Ovaj novi zakon trebalo bi da bude ispitan do kraja godine.

