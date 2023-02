Austrija 30. juna 2023. godine ukida sve korona-mjere

Kako dalje?

Zakon o mjerama COVID-19 ističe 30. juna. Ovo je ujedno i pravna "tačka na i" za pandemiju. Podsjetimo na to da je ovaj zakon ovlastio ministra zdravstva da propisuje ograničenja kretanja stanovništva. Strože mjere na pokrajinskom nivou su također bile moguće samo na osnovu ovog zakona. Tako da, na primjer, grad Beč ne može od 30. juna, kao što je to do sada bio slučaj, samovoljno nametnuti obavezu nošenja maski u javnom prijevozu. Svi propisi poput obaveze nošenja maski i testiranja prestaju 30. juna 2023. svuda i zauvijek.



Savezna vlada će 30. aprila 2023. ukinuti obavezu nošenja maski u osjetljivim područjima kao što su domovi za starije osobe, bolnice i apoteke. Pretvaranje korone u normalnu bolest znači da bi prema riječima ministra zdravstva Johannesa Raucha, lijekovi i vakcinacija trebali biti besplatni. Testovi bi također trebali ostati besplatni za osobe sa simptomima.

Pacijenti sa simptomima bi ubuduće trebali ići kod doktora, tamo se testirati i primiti odgovarajuće lijekove u slučaju korona infekcije. Još nije sasvim jasno kako će se provoditi kampanje vakcinacije, jer svi imaju različite imunološke situacije (mješavina vakcinacija i infekcija). Stoga se ne može jednostavno ovu vakcinaciju protiv korone uvrstiti onima protiv sezonske gripe. Predviđena je konsultacija s međunarodnim stručnjacima o preporukama za vakcinaciju.