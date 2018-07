Ausgabenstopp für Krankenkassen: SPÖ prüft Verfassungsklage

Wie der KURIER erfuhr, dürfte nun tatsächlich das Höchstgericht aktiviert werden. Die SPÖ kann über ihre Bundesräte den Verfassungsgerichtshof einschalten, sobald das Gesetz in Kraft ist (also im Amtsblatt veröffentlicht ist). „Wir haben interne und externe Juristen beauftragt, eine Verfassungsklage zu prüfen“, sagt SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder zum KURIER. Zudem durchforste die SPÖ gerade die einschlägige Judikatur zum Thema Selbstverwaltung. Bis das Gesetz über den Ausgabenstopp in Kraft tritt, gibt sich die SPÖ noch Zeit für ihre Entscheidung. „Wenn wir Punkte finden, bei denen wir verfassungsrechtlich einhaken können, werden wir das tun und klagen“, sagt Schieder.

Der SPÖ-Politiker stößt sich nicht nur am Inhalt des Gesetzes – „dem Investitionsstopp und der Planungsunsicherheit bei den Krankenkassen“ – sondern auch an der „überfallsartigen Vorgangsweise“ im Nationalrat. Vor einer Klage will sich die SPÖ noch „mit den Betroffenen ins Einvernehmen setzen“.

Das wird eine leichte Übung, denn betroffene Krankenkassen prüfen bereits ihrerseits rechtliche Schritte. Die Sozialversicherung sieht aufgrund des Ausgabenstopps „Gefahr in Verzug“ für die Krankenversicherten, beispielsweise in Tirol und in Kärnten.