Ausbau der Ganztagsschule würde mehr Chanchengleichheit bringen

In einer weiteren Auswertung wurde der Zusammenhang der Gemeindegröße mit dem Betreuungsgrad analysiert. Ergebnis: In Gemeinden mit weniger als 2.500 Einwohnern beträgt die Betreuungsquote 26 Prozent, in den Gemeindegrößen zwischen 2.501 und 5.000, 5.001 bis 10.000 bzw. 10.001 und 20.000 liegt sie jeweils bei knapp unter 25 Prozent. Bei 20.001 bis 50.000 Einwohnern steigt sie dann auf 28 Prozent, um erst bei einer Größe von über 50.000 auf 38 Prozent anzuwachsen. Extra ausgewertet wurde Wien, wo die Hälfte der Kinder bis 13 Jahre einen Platz in einer ganztägigen Schulform bzw. einem Hort haben. Das Beispiel Burgenland zeige aber etwa, dass es auch in kleinen Gemeinden funktionieren könne, betonte Marterbauer.

Die Gemeinden sehen auch durchaus die Vorteile der ganztägigen Angebote: 92 Prozent jener Kommunen, die darüber verfügen, orten laut Studie eine verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 87 Prozent eine Attraktivierung als Wohn- und Betriebsstandort und 80 Prozent mehr Chancengleichheit für Kinder.

Auch aus ökonomischer Sicht sei der Ausbau der Tagesbetreuung eine "Win-win-Situation", betonte Marterbauer. In relativ kurzer Frist kämen durch den Rückfluss aus Steuern und Beiträgen wieder 70 Prozent der Kosten herein. Außerdem sei der Ausbau eine Investition in die berufliche Zukunft junger Frauen, etwa im Pflege- und im Schulbereich selbst, sowie ein Mittel gegen Abwanderung.