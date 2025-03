Was das Aus für den Luft-Hunderter bedeutet

Welche Schadstoffe stoßen Pkw und Lkw aus? Am bekanntesten ist CO 2 , das nur in hohen Konzentrationen gefährlich ist, aber als Treibhausgas maßgeblich für die Klimaerwärmung ist. Bei der Verbrennung von Diesel oder Benzin in einem Verbrennermotor entstehen zahlreiche gesundheitsschädliche Gase wie Kohlenmonoxid (CO, bei Benzinmotoren meist höherer Ausstoß als bei Dieselmotoren), Stickoxide (NOx, giftig, sie reizen Atemwege und Lunge, tragen zur Bildung von bodennahem Ozon und Feinstaub bei), weiters Feinstaub (das sind winzige Ruß- oder Aschepartikel, die besonders bei Dieselfahrzeugen auftreten, aber auch bei Benzinern vorhanden sind, und die Atemwege und das Herz-Kreislauf-System schädigen und als krebsfördernd gelten), und Kohlenwasserstoffe.

Warum wurde dann von der blau-schwarzen Politik in der Steiermark beschlossen, den Luft-Hunderter zu beenden?

Eine neue Studie gibt es nicht, aus dem Büro des zuständigen FPÖ-Landesrates Hannes Amesbauer heißt es, dass in den kommenden Tagen aber ein „Ergänzungsbericht“ veröffentlicht werden soll. Der blaue Landesrat sagt aber auch klar (via X): „Natürlich ist es am Ende des Tages eine politische Entscheidung, so wie dies auch bei der Einführung der Fall war.“ Er setze ein Wahlversprechen um.

Wie ist die Zeitersparnis bei 130 statt 100 km/h?

Wenn man statt 100 km/h 130 km/h fährt, spart man auf einer Strecke von 10 Kilometern knapp 83 Sekunden Fahrzeit ein – aber nur bei idealen Verkehrsbedingungen.

Gab es nicht in Salzburg im Bereich der Landeshauptstadt ebenfalls Tempolimits wegen dem IG-L?

Ja. In Salzburg wurde die Temporeduktion auf der Tauernautobahn zwischen Salzburg und Golling bereits 2023 unter Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) zurückgenommen, weil sich die Werte verbessert hätten. Die Luft-Hunderter in Oberösterreich, Kärnten und Tirol stehen derzeit nicht zur Diskussion.