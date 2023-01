Aus für Corona-Maßnahmen: Regierung legt Fahrplan vor

Bis zum Sommer sollen sämtliche Corona-Gesetze in Österreich außer Kraft treten. Das verkündete Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) bereits Mitte Jänner. Österreich sei dank der Impfung und guter Medikamente für die Zukunft gewappnet, so Rauch.

Aus Regierungskreisen hört man, dass die Bundesregierung am Mittwoch den Fahrplan für das Ende der Corona-Maßnahmen vorlegen will. Dieser soll festhalten, welche Krisenmaßnahmen zu welchem Zeitpunkt enden - auch in den Spitälern.

Das betrifft demnach vor allem die Impfmöglichkeiten, Tests und die Abgabe von Covid-19-Medikamenten. Zuletzt hatte die Regierung angekündigt, dass die Maßnahmen mit Mitte des Jahres auslaufen sollen.