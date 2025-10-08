Korruptionsexperte findet Wöginger-Diversion "verwunderlich"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Prozess um den Postenschacher in der Causa Finanzamt Ried-Schärding-Braunau ging am Dienstag überraschend schnell zu Ende. Der wegen Missbrauch der Amtsgewalt angeklagte ÖVP-Klubchef August Wöginger und zwei weitere angeklagte Finanzbeamte bekamen eine Diversion. Sie müssen Geldbußen zahlen, Wöginger etwa 44. 000 Euro. Die drei Angeklagten müssen symbolisch 500 Euro an die durch den Postenschacher benachteiligte Finanzbeamtin Christa Scharf zahlen. Das Verfahren wird eingestellt. Alle Angeklagten bleiben unbescholten.

Und genau deshalb wird nun Kritik von Anti-Korruptionsexperten, etwa Martin Kreutner, laut. "Gerichtsurteile sind zu akzeptieren", sagt Kreutner im Ö1-Morgenjournal. Aber alle Beweise - etwa die Aussage von Thomas Schmid, das Gerichtsurteil der Benachteiligten, sowie Chats - seien auf dem Tisch gelegen. "Noch nie habe es so viele Beweise gegeben", hieß es von Vertretern der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft im Prozess in Linz am Dienstag. Die WKStA sei mit der Aussage in den Prozess gegangen, dass es sich hierbei nicht um ein Kavaliersdelikt handle. "Und dann, zwei Stunden später, wurde es (durch den Entscheid zur Diversion, Anm.) de facto bestätigt, dass es ein Kavaliersdelikt sei. Das ist etwas verwunderlich", sagt Kreutner dem ORF-Radio.