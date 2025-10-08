Diversion für ÖVP-Klubchef: Was an der Causa Wöginger deprimiert

Und dann kam plötzlich alles ganz anders: Elf Tage hätte er dauern sollen, der Prozess gegen ÖVP-Klubchef August Wöginger. Nicht weniger als 31 Zeugen hatte das Gericht geladen, man wollte sich besonders viel Zeit nehmen, um den möglichen Postenschacher im Detail zu erörtern und von allen Seiten zu beleuchten. Und dann, gleich am ersten Tag, die Wende – und mit ihr der Satz des Klubobmanns einer Kanzlerpartei, der wohl noch länger hängen bleibt: „Es tut mir wirklich leid, was durch mein Handeln ausgelöst wurde.“

Nun lässt sich trefflich darüber streiten, warum sich der 50-jährige Wöginger so lange Zeit gelassen hat, um seine Verteidigungsstrategie zu ändern. War es die Tatsache, dass die Mitangeklagten am Abend zuvor „Verantwortungsübernahmen“ angemeldet und so den Weg für ein glimpflicheres Ende geebnet haben? Oder wurde Wöginger erst in der Atmosphäre des Gerichtssaals bewusst, wie hoch das Risiko einer Verurteilung ist?