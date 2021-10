Auftrittsverbot für oststeirischen Pfarrer

Am Mittwoch meldete sich auch der frühere Staatssekretär und ÖVP-Parlamentarier Reinhold Lopatka zu Wort. Lopatka lebt in Hartberg und hat kein Verständnis dafür, dass die Übertragung der Hartberger TV-Messen verboten worden ist: "Während in anderen Pfarrgemeinden gähnende Leere in den Kirchen vorherrscht, versteht es Stadtpfarrer Josef Reisenhofer mit Erfolg, Menschen für die Kirche und die frohe Botschaft Jesu zu gewinnen."

Er, Lopatka, habe als Pfarrbewohner die "wunderbare Stimmung und Begeisterung der Jugend" bei der Messe am Greinbacher Freizeitsee direkt miterlebt. Ungeachtet von möglichen liturgischen Fehlern sei das Auftrittsverbot eine zu drastische Maßnahme.