Auftakt zur Arbeiterkammer-Wahl im Westen

Tirol: Schwarze Hochburg

Kürzer abstimmen kann man in Tirol. Dort werden die Ergebnisse am selben Tag wie in Salzburg und Vorarlberg feststehen, Wahlstart ist aber erst drei Tage später, also am 29. Jänner. Als Titelverteidiger fungiert Christgewerkschafter Erwin Zangerl, der nie einen Konflikt mit der Volkspartei gescheut hat und so vermutlich auch nicht allzu sehr unter der Umfragenschwäche der ÖVP-Bundespartei zu leiden haben wird.