Auftakt zum Comeback: Grüne wollen sich (fast) neu erfinden

Foto: APA/ROBERT JAEGER

Die ehemalige Parteichefin Eva Glawischnig (48) kehrt zwar nicht in die Politik zurück, will aber bald mit beruflichen Neuigkeiten von sich hören lassen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Volker Piesczek und ihren Söhnen Benjamin (11) und Sebastian (8), wohnt sie im 17. Wiener Gemeindebezirk. Die Sommermonate verbringen sie an einem See in Niederösterreich. In ihrer Freizeit musizieren sie gerne: Piesczek singt und Glawischnig begleitet ihn dabei am Keyboard.

Ulrike Lunacek (61), Ex-Spitzenkandidatin für die letzte Nationalratswahl, ist jetzt freiberufliche Publizistin, Vortragende und Außenpolitikexpertin. Bis Juni 2018 ist Lunacek außerdem noch beim Institut für die Wissenschaften am Menschen (IWM) tätig, einem gemeinnützigen Verein für Geisteswissenschaften, wo sie an einem Projekt über die Zukunft Europas arbeitet.

Karl Öllinger (66), ging in Pension und schreibt weiter auf seiner Seite stopptdierechten.at über braune Umtriebe.

Albert Steinhauser (46), ist als Jurist in die Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) zurückgekehrt und unterstützt die Grünen beim Neustart.

Harald Walser (64), bleibt trotz Pension im Landesvorstand der Vorarlberger Grünen und in der grünen Ortsgruppe in Altach. So wie Aslan und Steinhauser will er die Ökos in der Neuorganisation- und Ausrichtung unterstützen. Nebenher ist er noch Kolumnist für die Vorarlberger Nachrichten und publiziert in meheren pädagogischen Magazinen.

Berivan Aslan (36), ist weiterhin politisch aktiv und unterstützt die Grünen dabei sich "neu zu profilieren" und Positionen zu "verschärfen". Sie sieht die jetzige Situation der Partei als Chance, obwohl viele der alten Strukturen fehlen. Außerdem nimmt sie sich jetzt Zeit, um ihre Fremdsprachenkenntnisse aufzustocken: sie will jetzt noch Spanisch oder Arabisch lernen.

Sigrid Maurer (32), befindet sich noch auf Jobsuche und wird auch in Zukunft bei den Grünen bleiben.

- Bernardo Vortisch