Aufschrei: Lehrer-Umfrage "grenzt an Bespitzelung"

Mit einem Fragebogen, der angeblich an alle Schulen Österreichs verschickt wurde, will das Bildungsministerium das "soziale Klima" im Schulalltag erheben - was da gefragt wird, grenzt für manche Lehrer aber an Bespitzelung.

So wird etwa gefragt, wie oft es zu Konflikten in der Klasse kommt und ob den Lehrern bekannt ist, dass Schüler von anderen Lehrern gemobbt werden.

Ganz genau wissen will man offenbar, wie die Einstellung der Kollegen zur multikulturellen Schülerschaft aussieht: "Wie hoch schätzen Sie den Anteil an LehrerInnen ein, die selbst Vorurteile haben"? Dabei soll der Befragte einschätzen, ob es nun "geringe", "mittlere" oder "starke" Vorurteile sind.

"Die Umfrage ist an Absonderlichkeiten nicht zu überbieten", sagt Stefan Sandrieser, SPÖ-Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des GÖD Kärnten (Gewerkschaft öffentlicher Dienst), der auf die Causa aufmerksam gemacht hat. In den Fragen, die Lehrer zu anderen Lehrern beantworten sollen, sieht er eine Aufforderung zum "Spitzel- und Denunziantentum".

Fragen zu Privatsphäre

Er wurde darauf aufmerksam, weil der Fragebogen zunächst als Schreiben an die Schulen geschickt wurde, im zweiten Schritt wurde ein Link aber auch an die privaten E-Mail-Adressen der Lehrer geschickt. Die Teilnahme war freiwillig.

Sandrieser findet bedenklich, dass die Fragen auch in die Privatsphäre der Schüler eindringen: Das Bildungsministerium interessiert, wie oft Kinder gefastet haben und ob das den Unterricht gestört hat. Auch, ob sie außerhalb des Unterrichts - also privat - gebetet haben und ob sie zuhause Deutsch sprechen.

Die Lehrer sollen zudem einschätzen, ob die religiöse und kulturelle Vielfalt "ein Problem" ist - wobei offen bleibt, welche Art von Problem da gemeint ist.

"Ich halte so etwas für völlig unzulässig und dem Ziel der Umfrage in keiner Weise dienlich", so der SPÖ-Abgeordnete und Gewerkschafter. Aufgabe des Ministeriums sei es, den Schulalltag in Österreich tatsächlich zu verbessern. Inwiefern diese Umfrage da weiterhelfen sollen und welche Schlüsse man daraus ziehen will, erschließt sich ihm nicht.