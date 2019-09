Bierlein, VdB und Co. rufen mit Video zum Wählen auf

Am 29. September wird der Nationalrat neu gewählt. Rund 6,4 Millionen Wahlberechtigte sind Ende September aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Aus diesem Anlass haben am Sonntag Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein in einem gemeinsamen Video zur zahlreichen Teilnahme an der Nationalratswahl aufgerufen. Beide betonen in dem Spot, welche bedeutende Entscheidungen mit dem Urnengang verbunden sind.