Aufregung im Netz: SPÖ-Funktionär nennt Kurz "Nobelhure"

Das Facebook-Posting eines roten Personalvertreters sorgt für große Aufregung. Hannes Köberl, Personalvertreter und Mitglied der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter, bezeichnete Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) als "Nobelhure der Neonazi !!!" (sic).

Das Posting wurde mittlerweile offenbar gelöscht.

Anlass für Köberls Äußerungen war der Rücktritt des ehemaligen Salzburger Landhauptmann-Stellvertreters Arno Gasteiger. Dieser war am Mittwoch aus Protest gegen die ÖVP-Bundespartei unter Kanzler Sebastian Kurz aus der Volkspartei ausgetreten.

In einem Schreiben an den Landesobmann des Salzburger Wirtschaftsbundes, Konrad Steindl, nannte Gasteiger mehrere Gründe für seinen Schritt. "Die Volkspartei war eine demokratische Partei der politischen Mitte. Unter Kurz ist sie zu einer rechtspopulistischen Bewegung geworden," so hatte Gasteiger in einem Schreiben an den Landesobmann des Salzburger Wirtschaftsbundes, Konrad Steindl, seinen Schritt unter anderem begründet. Außerdem werde die inhaltliche Ausrichtung der von Kurz geführten Bundesregierung von der FPÖ dominiert.

ÖVP schäumt

In einer Aussendung meldete sich ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer zu Wort und verurteilte Köberls Aussagen: "Zum wiederholten Mal fällt die SPÖ mit einem unappetitlichen und untergriffigen Posting gegen den Bundeskanzler auf. Jetzt ist mit dem Nobelhuren-Sager allerdings der absolute Tiefpunkt erreicht. Ich frage mich, wann Parteichefin Rendi-Wagner endlich aus ihrem Tiefschlaf erwacht und bei solchen Skandalen durchgreift, oder ob sie die wiederholten Neonazi-Vergleiche in ihrer Partei weiter duldet und so tut, als wäre das in ihrem Sinne."

Laut Nehammer seien solche "SPÖ-Aussetzer" zuletzt häufiger vorgekommen. Er erinnerte an den "Nazion"-Vergleich von Luca Kaiser, Sohn des Kärntner Landeshauptmannes Peter Kaiser ( SPÖ).