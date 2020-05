Aufnahmestopp in 19 Studien

Hier wird die Zahl der Studienanfänger von derzeit 1950 auf 1530 gesenkt. Neben Architektur sind Raumplanung/Raumordnung und Landschaftsplanung betroffen.

Das Betreuungsverhältnis soll durch 16 zusätzliche Professuren (an drei Studienorten) verbessert werden.

Übrigens: Höchstlimits für Studienanfänger und Zugangsregeln gibt es bereits bei allen medizinischen Studien, in Psychologie, Publizistik, Sport und an den Kunst-Unis.