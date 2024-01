Auflösung bis Jahresende: COFAG-Abwicklung soll ab 30. Juni starten

15 Milliarden Euro an Wirtschaftsförderungen wurden ausbezahlt

Die Förderstelle COVID 19 hat nach eigenen Angaben 99 Prozent der mehr als 1,3 Millionen Anträge von 660.000 Antragstellern bearbeitet und rund 15 Milliarden Euro an Wirtschaftsförderungen ausbezahlt. Die Corona-Förderstelle habe in Aussicht gestellt, alle offenen Förderanträge bis Ende Juni abzuarbeiten, so Brunner. Im Zuge der Überprüfung der gewährten Wirtschaftsförderungen hat die COFAG bisher in knapp 5.600 Fällen mehr als 100 Millionen Euro zurückgefordert.

