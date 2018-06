Auffangzentren in Afrika: EU-Staaten sind sich einig

Ob „Ausschiffungs-Zentrum“ oder „Landungs-Zentrum“ oder „Aufnahme-Zentrum“. Viele Wortgeschöpfe geistern in Brüssel vor dem heute beginnenden Gipfel der 28 EU-Staats- und Regierungschefs herum. Doch wie auch immer die Orte letztlich heißen werden, an dem die EU-Staaten künftig die aus dem Meer geretteten Migranten sehen möchten, die „Zentren“ stehen für eine Kehrtwende der gesamten Europäischen Union. Europa macht dicht – so in etwa könnte die Überschreibung der Gipfel-Schlusserklärung lauten, die allen europäischen 28 Staatsvertretern vorliegt.

Nach drei Jahren bitteren Streits, wie in der Migrationspolitik gemeinsam vorgegangen werden soll, ziehen alle Staaten erstmals an einem Strang. Wenn auch nur bei einer Zielsetzung: Kein Migrant soll mehr in Boote steigen und oder auf sonstigen illegalen Wegen nach Europa kommen.

Dafür will die EU den Schutz der äußeren Grenzen massiv verstärken – etwa durch die Aufstockung der EU-Grenzschutztruppe Frontex auf 10.000 Mann. Zudem soll die Zusammenarbeit mit den libyschen Behörden und den Küstenwachen der anderen nordafrikanischen Staaten weiter forciert werden. „Wir müssen erreichen, dass die Schiffe umdrehen“, formuliert es ein Diplomat.

Alle jene Migranten aber, die es versucht haben, sollen zurückgebracht werden – in „Ausschiffungszentren“.In welchem Land diese sein werden, wie beschaffen, wie groß, wie viele – alle diese Fragen wird der EU-Gipfel nicht beantworten. Sicher ist nur, wie es im Gipfelpapier lautet: Man werde diese „Plattformen“ in Drittstaaten mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk und der internationalen Migrationsorganisation (IOM) koordinieren.