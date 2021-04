"Auferstehung" im Mai nach ruhigen Ostern?

In der Wiener Innenstadt, wo sich um diese Jahreszeit normalerweise Menschenmassen drängen, herrscht am Karsamstag gähnende Leere. Nur vereinzelt huschen Personen über den Wiener Stephansplatz. Große Schilder erinnern dabei an die Maskenpflicht, die dort selbst im Freien gilt. All jene, die dennoch „vergessen“, ziehen in den Mund-Nasen-Schutz spätestens dann hektisch über das Gesicht, wenn die Polizei im Schritttempo vorbeifährt.

Viel zu tun haben die Beamten am Samstag aber nicht. Das liegt wohl gleichermaßen an der in Ostösterreich verhängten „Osterruhe“ und dem wechselhaften Aprilwetter. Von Osterstimmung ist in der Wiener City jedenfalls nur wenig zu spüren.