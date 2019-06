Auf Sparkurs: Beamtenminister arbeiten mit Mini-Team

Kabinette verkleinert

Auch die Kabinettsmitarbeiter eines jeden Ministers sind in der Regel mit dem Tag seiner Amtsenthebung arbeitslos - es sei denn, der Nachfolger möchte sie übernehmen. Darüber wird aktuell in jedem Ministerium gegrübelt. Die Vorgabe lautet aber auch hier: So wenig wie möglich, so viel wie nötig.

Eine Problematik, die sich in den meisten Häusern nun stellt, ist, dass einige Sektionschef jetzt zu Ministern wurden. Die Stellen sollen zumindest interimistisch (also bis zur Angelobung der neuen Regierung nach der Wahl) nachbesetzt werden.

Etwa im Umwelt- bzw. Landwirtschaftsministerium wurde mit Maria Patek eine Sektionschefin zur Ministerin ernannt, ihre Geschäfte führt in der Übergangszeit der Stellvertreter weiter.

Im Infrastrukturministerium ist es noch etwas komplizierter: Da wurde ja der Generalsekretär auf den Ministersessel gehoben: Andreas Reichhardt, der FPÖ zugehörig, war gleichzeitig Sektionschef. Diesen Posten soll für die Übergangszeit von einem Stabstellen-Leiter übernommen werden.

Das Kabinett von Minister Reichhardt wurde bereits auf die Hälfte reduziert: Inklusive Sekretariat gibt es nur noch 13 Mitarbeiter, die meisten davon waren bereits vorher im Haus beschäftigt, erklärt eine Sprecherin.

Eine Sprecherin - es gibt tatsächlich nur noch eine, die für den Minister und für das ganze Haus nach außen kommuniziert.

Selbiges im Justizministerium: Die langjährige Ressortsprecherin ist nun gleichzeitig Sprecherin von Clemens Jabloner, der Justizminister und Vizekanzler in Personalunion ist.