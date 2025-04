Riesiges Budget-Defizit: Wie die kranken Kassen kuriert werden sollen

Sie plädiert für einen anderen Ansatz: „Um das solidarische Gesundheitssystem langfristig zu erhalten, müssen Ärztinnen und Ärzte im System gehalten und für das System gewonnen werden: In Wien ist die Anzahl der Kassenärzte seit 2012 um elf Prozent gesunken, während die Einwohnerzahl im gleichen Zeitraum um 16 Prozent gewachsen ist. Zudem sind unzählige Kassenstellen unbesetzt oder noch immer nicht in der Versorgung“, sagt die Ärzte-Vertreterin.

Zielgenauer verordnen

Ansetzen will man seitens der ÖGK jedoch auch auf einer zweiten Ebene: In Rundschreiben an die Vertragsärzte appelliere man an diese, bei Verordnungen zielgenauer vorzugehen, schildert eine ÖGK-Sprecherin dem KURIER.

Im Visier der Kasse stehen nicht zuletzt teure Magnetresonanz- und Computertomografien, die hierzulande allzu leichtfertig verschrieben würden. Oft auch auf Druck der Patienten, die nach Internet-Recherchen bereits mit dem konkreten Verlangen nach so einer Untersuchung in die Ordination kommen würden. „Das führt dazu, dass wir eines der bestdurchleuchteten Länder sind“, sagt die Sprecherin. In den Niederlanden etwa würden – bei doppelt so großer Einwohnerzahl – deutlich weniger derartige Untersuchungen durchgeführt werden.