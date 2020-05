Auch FPÖ versorgt Verwandte mit Jobs im Parlament

APA11788458 - 08032013 - ST.PÖLTEN - ÖSTERREICH: Barbara Rosenkranz und Bundes-Obmann der FPÖ Heinz-Christian Strache nach der Parteivorstandssitzung der FPÖ NÖ zum Thema "Nach der NÖ-Wahl". am Freitag, 08. Februar 2013, in ST.Pölten.. APA-FOTO: HERBERT PFARRHOFER

An eine Verschärfung des Gesetzes denkt im Nationalratspräsidium niemand. "Wir haben darüber diskutiert, sind aber zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Gesetzesänderung zu allumfassend wäre. Denn was machen wir, wenn jemand seinen besten Freund engagiert?", so Hofer. Seine Argumentationslinie hängt vielleicht damit zusammen, dass das Modell des Family Business auch bei der FPÖ Usus ist. Eines der zehn Kinder von Mandatarin Barbara Rosenkranz ist Assistentin des Abgeordneten Josef Riemer. Auch der Sohn des blauen U-Ausschuss-Fraktionsführers Elmar Podgorschek hat einen Job im Hohen Haus. Die Ehefrau des FPÖ-Abgeordneten Walter Rosenkranz ist als Parlamentsmitarbeiterin tätig.