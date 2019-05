Auch die Kirchen kämpfen für den Klimaschutz

Nicht nur die evangelische Kirche verschreibt sich dem Klimaschutz. Auch die katholische hat das Thema seit geraumer Zeit auf dem Tisch. Schon Papst Benedikt XVI. erklärte, Gott habe die Menschen nicht bestellt, die Erde auszubeuten, sondern um Hüter dieses kostbaren Gutes zu sein.

Papst Franziskus widmete dem Klimaschutz mit „Laudato Si“ eine eigene Enzyklika, in der er eine „ökologische Umkehr“ einfordert, die am persönlichen Lebensstil eines jeden ansetzt. In der Folge haben die österreichischen Bischöfe Klimaschutz-Projekte in den Diözesen gestartet, die etwa auf eine Reduktion des Energiebedarfs in den kirchlichen Einrichtungen und einen Umstieg auf erneuerbare Energien abzielen.

Darüber hinaus wurden Richtlinien für „ethische Geldanlagen“ beschlossen: So sind Investments in Kohleförderung und Fracking (Ölförderung) untersagt. In den kommenden fünf Jahren sollen auch sämtliche Geldveranlagungen in Unternehmen abgestoßen werden, die fossile Brennstoffe (Kohle, Erdöl, Erdgas) fördern oder produzieren. Für die Überwachung der Einhaltung sorgt eine eigene Kommission.

Mit der Wahl Chalupkas wird sich auch die evangelisch-lutherische Kirche in Österreich vermehrt dem Klimaschutz verschreiben.