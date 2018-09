Don't smoke: Arbeiterkammer für Gastro-Rauchverbot

In beiden Fällen stelle sich die Frage, wer denn auf die Einhaltung dieser Zeitlimits achten würde, so Anderl - abgesehen davon, dass die Ausbildung von Jugendlichen in Raucherräumen ohnehin fragwürdig sei. In einer HTL würde etwa auch "keiner erwarten, dass man rauchen kann".

Widersinnig sei zusätzlich, dass man einerseits strenge Regeln für den Umgang mit Chemikalien in Betrieben hätte, mit dem Arbeitnehmerschutz in Bezug auf Rauch aber so locker umgehe. Sie hätte bereits drei Freunde beerdigen müssen, die an Lungenkrebs gestorben wären - jeweils "Schockmomente" für Anderl.

Getrennte Räume nicht ausreichend

"Don't smoke"-Initiator Szekeres wies an dieser Stelle auf die grundlegende Problematik bei der Trennung in Raucher- und Nichtraucherräume hin: nämlich, dass sie nicht funktioniere. So würden Studien belegen, dass die Feinstaubbelastung selbst auf stark befahrenen Straßen noch immer zehnmal niedriger sei als im Nichtraucherraum eines Lokals. Zusätzlich müsse man in vielen Lokalen durch den Raucherbereich, um die Toiletten zu erreichen, ergänzte Anderl.

Szekeres betonte auch, dass es sich um kein Volksbegehren gegen Raucher handle. Im Gegenteil, man wolle "auch die Raucher abholen". Fakt sei aber, dass Österreich nicht nur beim Anteil der rauchenden Jugendlichen (15 Prozent der 15-Jährigen greifen regelmäßig zur Zigarette, Anm.) europäisches Schlusslicht sei, sondern auch in punkto Nichtraucherschutz.

Ein ausnahmsloses gesetzliches Rauchverbot in der Gastronomie würde einerseits die Mitarbeiter schützen, wäre aber andererseits auch fair gegenüber den Gastronomen, argumentierte Szekeres. Und Anderl sekundierte: Auch wenn Rauchen überall verboten wäre, "würde niemand daheimsitzen".

Darum appellieren beide, in der Eintragungswoche von 1. bis 8. Oktober das "Don't smoke"-Volksbegehren zu unterstützen - entweder vor Ort in den Eintragungslokalen oder von zuhause per Handysignatur. Knapp 600.000 Menschen haben bereits Anfang des Jahres eine Unterstützungserklärung unterschrieben, zumindest 300.000 sollen noch dazukommen. Ab 900.000 Unterstützern hatte FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache nämlich eine verbindliche Volksabstimmung über ein Gastro-Rauchverbot zugesagt.