Österreichs Putin-Versteher klären auf

Eine kleine Gruppe österreichischer Politiker trotzt dem Mainstream: Während Russlands Präsident Wladimir Putin von vielen Seiten scharf kritisiert und sanktioniert wird, befragt Martin Thür in „Klartext" drei Politiker, die den russischen Staatschef verstehen: FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky, SPÖ-Nationalratsabgeordneter Christoph Matznetter und der ehemalige grüne EU-Abgeordnete Johannes Voggenhuber. Alle pflegen beste Kontakte nach Russland, mit dem Ziel, die Handelsbeziehungen zwischen Russland und Österreich wieder auf Vordermann zu bringen.

Die Russen würden in ein Licht gestellt, in das sie nicht gehören, ist FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky überzeugt. Er spricht im Interview über den blauen Kuschelkurs mit Putin. Als Abgeordneter im Europäischen Parlament hat Vilimsky seine Position zur aktuellen russischen Politik klargestellt: Er stimmte für Waffenlieferungen nach Russland und gegen solche in die Ukraine. Dennoch beschwört er in „Klartext“ im Sinne des Friedens gehandelt zu haben.